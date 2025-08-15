Європа планує відновити «Залізний Рейн» через загрозу з боку РФ. Залізничну гілку не використовували понад 30 років

Новини

EPA / Peter Wijnands

Бельгія, Нідерланди та Німеччина обговорюють відновлення залізничної гілки «Залізний Рейн», яка зʼєднує бельгійський порт Антверпен із промисловим Руром у Німеччині. Це повʼязано з військовою загрозою з боку Росії.

Про це пише Politico.

Залізницю побудували ще в XIX столітті. Під час і після Другої світової війни вона відігравала ключову роль для союзників. Проте після 1991 року її майже не використовують.

Нове стратегічне значення залізнична гілка здобула на тлі зростання військової загрози з боку РФ.

Наразі ЄС потребує більшої пропускної спроможності для військових перевезень, а інші залізничні маршрути перевантажені. За словами експертів, саме військовий фактор може прискорити ухвалення рішення про відновлення «Залізного Рейну».

Проте не всі країни-члени ЄС підтримують це рішення. Зокрема, Нідерланди ставляться до ідеї без ентузіазму, бо вже мають паралельну лінію з Роттердаму до Німеччини та побоюються конкуренції з боку порту Антверпену.

Дискусії про відродження «Залізного Рейну» тривають роками та викликали суперечки з екологічних питань. У 2003 році Бельгія та Нідерланди навіть передали справу на розгляд арбітражного трибуналу. Тоді суд дозволив Бельгії відновлювати шлях, але за умови, що вона покриє екологічні витрати.

Зараз надію на відновлення залізниці дає можливе фінансування з боку ЄС і НАТО. У новому бюджеті Євросоюзу пропонують виділити €17 мільярдів на військову мобільність із 2027 року.