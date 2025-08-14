На Донеччині розширили примусову евакуацію родин з дітьми з Дружківки та декількох сіл

Новини

На Донеччині 14 серпня оголосили примусову евакуацію для родин з дітьми із ще пʼяти населених пунктів. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Евакуацію розширили на місто Дружківка, а також на села Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади. Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1 879 дітей.

За словами Філашкіна, усі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації. Він закликав їх якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити їм належні умови проживання.

Він також закликав людей евакуюватися вчасно. Щодня ворог обстрілює Донеччину близько 3 тисяч разів — перебувати у регіоні небезпечно для життя.