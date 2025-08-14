На Донеччині розширили примусову евакуацію родин з дітьми з Дружківки та декількох сіл
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
На Донеччині 14 серпня оголосили примусову евакуацію для родин з дітьми із ще пʼяти населених пунктів. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Евакуацію розширили на місто Дружківка, а також на села Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади. Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1 879 дітей.
За словами Філашкіна, усі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації. Він закликав їх якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити їм належні умови проживання.
Він також закликав людей евакуюватися вчасно. Щодня ворог обстрілює Донеччину близько 3 тисяч разів — перебувати у регіоні небезпечно для життя.
- На Донеччині регулярно розширюють зону евакуації. Так, наприклад, 13 серпня оголосили примусову евакуацію для родин з дітьми ще з 12 населених пунктів.
- Зараз Донецька область залишається найскладнішою ділянкою фронту. Днями РФ прорвалася орієнтовно на 10 кілометрів поблизу Добропілля на Покровському напрямку — це підтвердив президент. За словами Зеленського, групи росіян просувалися без техніки. Деяких з них вже знищили, деяких — взяли в полон.