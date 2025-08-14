Окрім росіян, в українському полоні перебуває понад 100 громадян 32 країн

Новини

В українському полоні, окрім росіян, перебуває ще понад 100 громадян з 32 країн світу. Найбільше полонених іноземців з Центральної Азії.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив на запит «Слідства.Інфо».

Зараз на першому місці Узбекистан, на другому — Таджикистан. Серед лідерів за кількістю також Непал, Білорусь, Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен.

З кожним роком кількість таких полонених зростає. У Координаційному штабі пояснюють: все тому, що більше іноземців стали підписувати контракти з російською армією, а тому більше людей потрапляє в полон. Станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6 162 іноземці без російського громадянства, тоді як за увесь 2024 рік їх було 6 011.

За статистикою Координаційного штабу, у липні частка іноземців (крім росіян) серед усіх полонених сягнула 49%. Для порівняння за весь минулий рік таких було 42%, у 2023 році — 9%, а у 2022 році — 1%.

Крім того, від джерел у Збройних силах РФ проєкт «Хочу жить» отримав поіменні списки 16 894 іноземних громадян з 121 країни та невизнаних територій світу, які воювали або продовжують воювати проти України у складі російської армії.

Мова про 4 658 громадян Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану, 1 013 громадян африканських держав та ще 9 961 громадянина інших країн і територій. Наразі відомо про те, що щонайменше 678 людей із цього переліку загинули.