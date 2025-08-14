Російський винищувач Су-30 розбився поблизу острова Зміїний
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Розвідка Військово-морських сил ЗСУ перехопила повідомлення про аварію російського винищувача Су-30СМ.
Про це повідомляє пресслужба ВМС.
У перехопленні йшлось, що росіяни втратили зв’язок з літаком, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Винищувач, ймовірно, впав із невстановлених причин.
Зараз окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію.
За інформацією ВМС, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів поки не знайшли.
- За даними Генштабу, з початку війни Росія втратила 421 літак та 320 гелікоптерів.
- Найбільш масова втрата літаків сталась на початку червня 2025 року, коли СБУ провела спецоперацію «Павутина» — тоді під атакою опинився 41 російський літак.