Задимлення на ЗАЕС: експерти МАГАТЕ заявили про труднощі з водопостачанням реакторів

Група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка перебуває на окупованій Запорізькій АЕС, 12 серпня зафіксувала труднощі із забезпеченням надійного водопостачання шести реакторів станції.

Про це заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Протягом останніх двох тижнів співробітники Агентства на ЗАЕС продовжували стежити за станом систем охолоджувальної води. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з весни 2024 року, але їм як і раніше, потрібна охолоджувальна вода для систем безпеки, активних зон реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива.

Експерти отримали технічну інформацію про розподіл води по всьому майданчику, включаючи інформацію про подачу води в системи ядерної безпеки та забезпечення.

В Агентстві повідомили, що група МАГАТЕ на ЗАЕС 12 серпня виявила дим в адміністративній будівлі станції, де розташований її офіс, після повідомлень про пожежу поблизу градирень.

За даними експертів, задимлення поблизу енергоблоків не вплинуло на ядерну безпеку станції. Там також не виявили підвищення рівня радіації.

Крім того, команда МАГАТЕ повідомляє про обстріл, який стався приблизно за 1,2 км від периметра майданчика атомної станції.

Що передувало

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія тим часом відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

12 серпня 2025 року на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища, що розташоване біля вантажного порту Запорізької АЕС, зафіксували задимлення. В «Енергоатомі» наголосили, що це безпосередньо загрожує ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції.