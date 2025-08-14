У Женеві громадський транспорт став тимчасово безкоштовним — так борються зі стрімким забрудненням повітря

Новини

Serhat Beyazkaya / Unsplash

Громадський транспорт у швейцарській Женеві тимчасово стане безкоштовним. Рішення ухвалили для боротьби зі зростанням рівня озонового забруднення в місті.

Про це пише Reuters.

До такого кроку у Швейцарії вдалися вперше. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наголошує, що Женева переживає пік забруднення озоном — шкідливим газом, який може спричиняти проблеми з диханням, головний біль і напади астми.

Система боротьби зі смогом міста показала, що концентрація озону перевищила поріг екологічної безпеки для здоровʼя, який становить 180 мікрограмів на кубічний метр протягом 24 годин.

Так, 12 серпня, температура досягла +37 °C, і уряд видав попередження про спеку для західної та південної частин Швейцарії. Високі температури та низька хмарність означають, що озонові забруднювачі накопичуються і розсіюються довше.

У відповідь на це 13 серпня вперше в усьому кантоні запровадили безкоштовний громадський транспорт. Так хочуть заохотити місцевих жителів і туристів пересісти з автівок в автобуси, трамваї, поїзди та човни, щоб таким чином зменшити викиди від транспортних засобів.

Тепер пасажирам не потрібно буде купувати квитки, а їх перевірку призупинили до поліпшення ситуації із забрудненням.

З 06:00 до 22:00 в центрі міста дозволяється рух тільки автомобілів із низьким рівнем викидів.