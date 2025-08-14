Розслідування щодо Віталія Шабуніна звершили — справу передадуть до суду

Новини

Facebook / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту обвинувальний акт передадуть до суду.

За даними слідства, Шабунін, мобілізувавшись у 2022 році, упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

При цьому, за даними ДБР, він отримував щомісячне грошове забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині. Збитки державі оцінюють у понад 224 тисячі гривень.

Під час слідства досліджували й обставини використання Шабуніним автівки, призначеної для потреб ЗСУ. Однак в цій ситуації підстав для повідомлення йому про підозру не знайшли.

Шабуніну вже повернули електронні гаджети, вилучені під час обшуку.

Справа Шабуніна

11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці провели обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру й обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.

13 серпня у справі оголосили підозру командиру Шабуніна Юрію Юшку. Його підозрюють в пособництві підлеглому в ухиленні від служби й у зловживанні службовим становищем.