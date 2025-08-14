Стали відомі подробиці зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Новини

Brendan Smialowski/Getty Images

Радник Путіна Юрій Ушаков розкрив деякі подробиці зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про пише російське медіа «РИА Новости».

Перемовини пройдуть на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Зустріч розпочнеться 15 серпня о 22:30 за Києвом.

Спочатку Трамп і Путін проведуть особисту зустріч, а потім з делегаціями по 5 людей у кожній.

Росію представлятимуть:

міністр закордонник справ Сергій Лавров;

міністр оборони Андрій Білоусов;

міністр фінансів Антон Силуанов;

радник Путіна Юрій Ушаков;

Спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

За підсумками перемовин Трамп і Путін проведуть пресконференцію.