Стали відомі подробиці зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Brendan Smialowski/Getty Images
Радник Путіна Юрій Ушаков розкрив деякі подробиці зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
Про пише російське медіа «РИА Новости».
Перемовини пройдуть на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Зустріч розпочнеться 15 серпня о 22:30 за Києвом.
Спочатку Трамп і Путін проведуть особисту зустріч, а потім з делегаціями по 5 людей у кожній.
Росію представлятимуть:
- міністр закордонник справ Сергій Лавров;
- міністр оборони Андрій Білоусов;
- міністр фінансів Антон Силуанов;
- радник Путіна Юрій Ушаков;
- Спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.
За підсумками перемовин Трамп і Путін проведуть пресконференцію.
- Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.
- CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.
- Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.