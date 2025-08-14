Ексзамглави МВС Криму Федоряна звільнили з тюрми — його обміняють

Новини

Шевченківський районний суд Києва звільнив засудженого за держзраду колишнього заступника голови МВС Криму Миколу Федоряна від відбування покарання. Його передадуть для обміну як військовополоненого.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 11 серпня.

У жовтні 2024 року вироком Голосіївського районного суду Києва Федоряна за державну зраду засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Він написав заяву на обмін, але паралельно оскаржував вирок. У червні 2025 року Верховний суд призначив повторний розгляд апеляційної скарги Федоряна. Але в подальшому чоловік від цієї скарги відмовився.

А 5 серпня 2025 року Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими ухвалив рішення про передачу засудженого Федоряна Росії для обміну як військовополоненого.

Хто такий Микола Федорян

Федорян майже 30 років працював в органах внутрішніх справ, наприкінці 2011-го вийшов на пенсію і з 2012-го працював у держпідприємстві «Чорноморнафтогаз» в управлінні транспорту.

Після анексії він залишився у Криму, отримав паспорт громадянина РФ і продовжив працювати в російському «Чорноморнафтагазі», який окупанти створили на базі захопленого українського підприємства. Раз на рік він їздив на материкову територію України відвідувати своїх літніх батьків.

У листопаді 2020 року його затримали на пункті пропуску «Каланчак» і в мобільному телефоні знайшли відомості про співпрацю з ФСБ РФ.

Федоряна звинуватили в тому, що він не менше 12 разів передавав транспорт «Чорноморнафтогазу» співробітникам ФСБ РФ та іншим російським силовикам для проведення так званих слідчих дій та перевезення незаконно затриманих українців до місць позбавлення волі під приводом боротьби з організацією «Хізб ут-Тахрір», яку в РФ визнали терористичною.

У 2021 році Україна ввела санкції проти Федоряна.