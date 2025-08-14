NBC: Трамп пообіцяв не обговорювати розділ України з Путіним

Новини

Президент США Дональд Трамп під час розмови з європейськими лідерами та президентом Зеленським 13 серпня заявив, що не має наміру обговорювати будь-які можливі розділи територій на зустрічі з Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці.

Про це пише NBC з посиланням на двох європейських чиновників і ще трьох людей, проінформованих про розмову.

Трамп заявив, що він йде на зустріч з Путіним, щоб забезпечити припинення вогню в Україні. Сторони погодилися, що до початку мирних переговорів має бути запроваджене припинення вогню. Джерела заявили, що після розмови в деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів зустрічі на Алясці.

Також всі лідери погодилися, що Україна має бути включена до переговорів і має вирішувати, на які територіальні поступки вона може бути готова піти. Сторони єдині у думці, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, ймовірно, запровадить нові санкції проти Росії.