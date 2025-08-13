Ізраїльські військові заявили про схвалення плану нового наступу на Газу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ізраїльські військові 13 серпня схвалили рамковий план нової наступальної операції в секторі Гази. ХАМАС засудив можливе вторгнення Ізраїлю в місто Газа.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Розширений наступ схвалили через кілька днів після того, як ізраїльський військовий кабінет ухвалив рішення про захоплення Гази.

Також військові представили та схвалили центральну концепцію плану наступних етапів операції в секторі Гази відповідно до директиви політичного керівництва.

Генеральний директор урядового медіаофісу ХАМАС Ісмаїл аль-Саватба у коментарі AFP заявив, що «ізраїльські окупаційні війська продовжують здійснювати агресивне вторгнення в місто Газа».

Речник цивільної оборони сектора Гази Махмуд Басал повідомив AFP, що ізраїльські авіаудари по місту Газа останніми днями посилилися. Внаслідок ударів 13 серпня по всій Газі загинули щонайменше 35 людей.

Що передувало

В інтерв’ю телеканалу Fox News 7 серпня Біньямін Нетаньягу на запитання, чи Ізраїль візьме під контроль усю прибережну територію, відповів: «Ми маємо такий намір».

Премʼєр Ізраїлю каже, що немає мети залишатися там надовго, Ізраїль хоче створити «периметр безпеки» і не прагне керувати цією територією й бути там як урядовий орган.

За словами Нетаньягу, його країна хоче передати територію арабським силам, які б керували територією. Він не уточнив, які саме країни можуть брати участь і як виглядатиме система управління. «Арабські країни підтримають лише те, з чим погодяться самі палестинці», — сказало Reuters джерело в уряді Йорданії, додавши, що безпеку в Газі мають забезпечувати легітимні палестинські інституції. Представник ХАМАС Осама Хамдан заявив Al Jazeera, що будь-які сили, створені для управління Газою, розглядатимуться як «окупаційні» і пов’язані з Ізраїлем.

На початку року Ізраїль і США відхилили єгипетську пропозицію створити адміністративний комітет із незалежних, професійних палестинських технократів, яким після війни доручили б управління Газою. Тоді цю ідею підтримали арабські лідери.

ХАМАС у своїй заяві назвав слова Нетаньягу «відвертим переворотом» проти переговорного процесу.

«Плани Нетаньягу з розширення агресії підтверджують, що він прагне позбутися своїх заручників і пожертвувати ними», — йдеться в повідомленні.

Повний контроль над анклавом означатиме, що скасовується рішення 2005 року — коли Ізраїль вивів своїх громадян і військових із Гази, відмовившись від контролю над кордонами, повітряним простором та інфраструктурою.

Праві партії вважають, що через таке рішення ХАМАС зміг отримати владу на виборах 2006 року.

Що відбувається в Газі

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

ХАМАС, який майже два десятиліття керував Газою, але нині контролює лише окремі її райони, наполягає: будь-яка угода має передбачати постійне завершення війни. Ізраїль каже, що угруповання не має наміру виконувати обіцянки відмовитися від влади. Сторони досі не домовились — було декілька раундів перемовин.