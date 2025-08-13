В Україні запрацювала «Дія.Картка» — на неї можна отримувати держвиплати

Новини

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

В Україні запустили «Дія.Картку». Це новий сервіс для отримання державних виплат.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Оформити «Дія.Картку» можна у смартфоні в кілька кліків через застосунок «Дія» або банки-партнери: ПриватБанк, Monobank і «Кредит Дніпро». Незабаром перелік банків розшириться.

«Дія.Картка» має загальний рахунок та спеціальні — залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть вільно користуватися: поповнювати, переказувати на інші рахунки чи знімати готівкою. Спеціальні рахунки «Дія.Картки» створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги.

Михайло Федоров/Telegram

Зокрема, на спецрахунки вже можна отримати гроші за програмами «єКнига», «єМалятко», «Військові облігації», «Ветеранський спорт», а також допомогу по безробіттю, допомогу ВПО, пенсії, допомогу від міжнародних організацій тощо. Послугою можуть скористатися всі українці віком від 18 років.

Невдовзі на «Дія.Картку» можна буде отримати виплату за програмою «Пакунок школяра». Водночас «Національний кешбек» і «єВідновлення» працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.

Кошти на «Дія.Картці» можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, «Дія.Картка» автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів завдяки змішаній оплаті.

Наприклад, книга коштує 1 000 гривень, а на рахунку за програмою «єКнига» у вас — 908 гривень. Завдяки змішаній оплаті 908 гривень спишуться із рахунку програми, а решту 92 гривні з загального особистого рахунку на «Дія.Картці».