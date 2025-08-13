У Південній Кореї заарештували колишню першу леді

Новини

AP Photo/Ahn Young-joon

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.

Про це повідомляє південнокорейське медіа Yonhap News Agency.

Центральний районний суд Сеулу видав ордер на її арешт пізно ввечері 12 серпня. Під час слухання перед арештом спеціальні прокурори наголосили на ризиках знищення нею доказів, тоді як адвокати стверджували, що Кім співпрацювавала під час допиту та має погане здоровʼя.

Кім висунули звинувачення в участі у схемі маніпуляцій з цінами на акції за участю дилера BMW у Південній Кореї Deutsch Motors з 2009 по 2012 рік, втручанні у висування кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та загальних виборах 2024-го, а також отриманні через шамана розкішних подарунків від Церкви обʼєднання в обмін на ділові послуги.

На допиті 6 серпня вона вибачилась, назвавши себе «нікчемою», яка викликала занепокоєння у людей. Однак вона заперечувала всі звинувачення.

Розслідування спеціального прокурора стосується загалом 16 кримінальних звинувачень проти колишньої першої леді. Серед них підозра про зміну кінцевої точки проєкту швидкісної автомагістралі на місце, де її родина володіє землею, і в тому, що її родина отримала пільги в проєкті будівництва багатоквартирного будинку.