Google надасть 5 тисячам українців безкоштовний доступ до курсів AI Essentials і Prompting Essentials

Новини

Google оголошує про другу хвилю освітньої ініціативи, в межах якої ще 5 тисяч українців отримають безкоштовні ліцензії на курси AI Essentials і Prompting Essentials на освітній платформі Coursera.

Програма реалізується через десять партнерських організацій. П’ять з них — Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки (KSE), ГО «Дівчата» — вже брали участь у першій хвилі програми. До них приєднуються п’ять нових партнерів — Ресурсний центр ГУРТ, Inscience, Харківський ІТ-Кластер, БО «Українська освітня платформа» та ІСАР Єднання.

Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства України.

Як взяти участь?

Реєстрація на другу хвилю навчання відкрита з 12 серпня і триватиме до 20 серпня. Пройти курси й отримати сертифікати відібрані учасники зможуть до середини жовтня.

Для цього потрібно:

перейти на сайт;

обрати організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсах AI Essentials і Prompting Essentials;

заповнити реєстраційну форму на сайті організації — реєструватися на курси AI Essentials та Prompting Essentials на платформі Coursera на цьому етапі не потрібно;

чекати на електронного листа від організації або Coursera з наступними кроками.

Учасники, які вже подавали заявку в першій хвилі програми, можуть реєструватися знову, однак не матимуть пріоритету при відборі. Пріоритет надаватиметься:

ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам;

жінкам, які прагнуть опанувати сучасні технології для розвитку карʼєри.

Додатково в рамках програми пройде відкритий вебінар на тему «Як правильно створювати запити для штучного інтелекту». Вже 26 серпня о 17:00 усі зацікавлені матимуть змогу почути про основні правила промптингу для отримання бажаних результатів в роботі з генеративним штучним інтелектом і дізнатися, чим можуть бути корисними курси Prompting Essentials і AI Essentials на платформі Coursera.

Приєднатися можна за посиланням. Додатково реєструватися не потрібно.

До яких курсів від Google можна отримати доступ?

Курс AI Essentials — це можливість для всіх, хто прагне розібратися у світі штучного інтелекту та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Цей курс стане у пригоді як новачкам, які роблять перші кроки у цій галузі, так і спеціалістам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати сертифікацію зі ШІ.

Курс Prompting Essentials навчить вас ефективно спілкуватися зі штучним інтелектом, формулюючи точні запити. Ви дізнаєтеся, як правильно ставити завдання ШІ, щоб заощадити час, знаходити важливу інформацію та успішно працювати над проєктами.

Що отримають учасники?

Безплатне навчання: доступ до курсів AI Essentials і Prompting Essentials.

Сертифікати: офіційні сертифікати від Coursera після успішного завершення курсів.

Практичні навички: компетенції для ефективної роботи зі ШІ, створення точних запитів та автоматизації завдань.

Гнучкий графік: можливість навчатися онлайн у зручний час. Кожен курс займає менше ніж 10 годин.

Додаткові навчальні ресурси та матеріали: можливість переглядати вебінари з експертами про використання ШІ та пошук роботи з цими навичками.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи й навчання можна знайти на платформі за посиланням.