Обриви кабелів у Балтійському морі: капітану судна тіньового флоту РФ Eagle S висунули кримінальні звинувачення

Новини

У Фінляндії 11 серпня висунули кримінальні обвинувачення проти капітана та екіпажу судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні п’яти телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці у грудні 2024 року.

Про це пише Politico.

Національна прокуратура Фінляндії заявила, що капітана судна, а також першого і другого помічника звинувачують в «умисному пошкодженні майна за обтяжувальних обставин» та «перешкоджанні роботі засобів зв’язку за обтяжувальних обставин».

Фінські прокурори повідомили, що обвинувачені заперечують свою провину, стверджуючи, що Гельсінкі не має відповідної юрисдикції, адже пошкоджені кабелі розташовані за межами територіальних вод країни.

Що передувало

Пообіді 25 грудня підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Влада Фінляндії 26 грудня затримала нафтовий танкер Eagle S, що перевозив російську нафту. Судно запідозрили в тому, що воно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі Estlink 2 і чотири телекомунікаційні кабелі, протягнувши якір по морському дну понад 100 кілометрів.

Коли судно затримували, екіпаж погрожував перерізати другий кабель живлення Estlink 1 і газопровід Balticсonnector між Фінляндією та Естонією.