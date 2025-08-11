«Контракт 18–24» розширили для операторів безпілотних систем. Ось перелік посад та підрозділів

Новини

Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images

Генеральний штаб ЗСУ затвердив перелік підрозділів Збройних сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом «Контракт 18—24».

Про це повідомляє Міноборони.

Відтепер за цим контрактом можна обирати для служби з 46 підрозділів ЗСУ. Зокрема, тепер у переліку є 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра», 20 окремий полк безпілотних систем «К-2», 427 окремий полк безпілотних систем «Рарог», 429 окремий полк безпілотних систем «АХІЛЛЕС» та інші.

Генштаб ЗСУ затвердив перелік із 32 штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Зокрема, серед них є такі:

оператор гусеничних (колісних) наземних роботизованих комплексів;

оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;

оператор БпЛА літакового типу бойового та спеціального призначення;

оператор безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу бойового та спеціального призначення;

оператор FPV-дронів;

оператор-майстер безпілотних авіаційних комплексів;

оператор-розвідник безпілотних авіаційних комплексів;

майстер безпілотних авіаційних комплексів.

Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті (Сухопутні війська, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили безпілотних систем, Сили територіальної оборони), також долучили підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки.

Що відомо про «Контракт 18—24»

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про запуск контракту на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Там наголосили, що це не мобілізація чи обовʼязок, основний акцент цього контракту — добровільність.

За контракт можна отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізовуватимуть після року служби.

Наприкінці липня уряд вирішив запустити окремий напрямок програми «Контракт 18—24» — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має кілька особливих умов. Головна — це чіткий термін служби два роки.

Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїжджати за кордон.

Повний перелік підрозділів, які беруть участь у проєкті, а також можливість подати заявку, доступні за посиланням.