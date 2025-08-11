Атака на Запоріжжя 10 серпня пошкодила Зовнішній кризовий центр ЗАЕС — він моніторить радіацію
- Ірина Перепечко
Під час атаки на Запоріжжя 10 серпня росіяни пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС — ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.
Про це повідомили в Міненерго.
Зовнішній кризовий центр — це невід’ємна частина системи безпеки атомної станції. Фахівці саме цього центру безперервно моніторять радіаційну обстановку в зоні спостереження на підконтрольній Україні території. І це у той час, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ.
«Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту», — наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
- Ввечері 10 серпня армія Росії завдала двох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Перший удар прийшовся по центральному автовокзалу — саме тут постраждали люди. Станом на 11 серпня відомо про 22 постраждалих.
- Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону