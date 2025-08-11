Reuters: Трамп планує ввести Нацгвардію у Вашингтон. Хоче виселяти безхатьків

Новини

Президент США Дональд Трамп 11 серпня у Truth Social пообіцяв виселити безхатьків зі столиці країни та увʼязнити злочинців. Раніше він погрожував взяти місто під федеральний контроль, тепер планує розгорнути там Національну гвардію.

Про це пише Reuters, з посиланням на чиновника у Вашингтоні.

Хоча деталі плану залишаються незрозумілими, адміністрація готується розгорнути сотні військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні. Таку тактику Трамп застосував на початку літа в Лос-Анджелесі для боротьби з протестами проти депортації іммігрантів.

За словами джерела, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення - адміністрація поки визначає кількість військ та їхню роль.

На відміну від штатів, де зазвичай губернатор вирішує, коли використати війська, у столиці Національну гвардію контролює безпосередньо президент. Минулого разу її розгортали у відповідь на напад натовпу прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.

«Безхатьки повинні НЕГАЙНО виїхати. Ми надамо вам місця для проживання, але ДАЛЕКО від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїжджати. Ми посадимо вас до в’язниці, де вам і місце», — написав Трамп у Truth Social.

Білий дім відмовився пояснити, які юридичні повноваження президент використовуватиме, щоб виселити людей з Вашингтону. Президент контролює лише федеральні землі та будівлі в місті. Раніше Трамп неодноразово погрожував взяти Вашингтон під федеральний контроль. Президент планує провести пресконференцію 11 серпня, щоб «зупинити насильницькі злочини у Вашингтоні».

За даними організації Community Partnership, яка працює над зменшенням безпритульності у Вашингтоні, щоночі в місті з населенням близько 700 000 людей, 3 782 людини стикаються з проблемою безпритульності. Більшість із них перебувають у тимчасових притулках або тимчасовому житлі, а не на вулиці.

Поліцейське управління міста повідомляє, що за перші сім місяців 2025 року насильницькі злочини у Вашингтоні знизилися на 26% порівняно з минулим роком, тоді як загальний рівень злочинності знизився приблизно на 7%.

Мер Вашингтону від Демократичної партії Мюріел Боузер заявила в неділю, що в столиці «не спостерігається сплеску злочинності». За її словами, сплеск був у 2023 році, однак за два роки влада міста звела рівень злочинності до 30-річного мінімуму.