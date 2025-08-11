У секторі Гази Ізраїль убив пʼятьох журналістів Al Jazeera

Новини

Getty Images

Під час ізраїльської атаки по місту Газа 10 серпня загинули пʼятеро журналістів Al Jazeera.

Про це пишуть Al Jazeera та BBC.

Ізраїльська армія атакувала намет поблизу лікарні «Аль-Шифа», в якому розміщувалися журналісти. Внаслідок удару загинули семеро людей, серед яких кореспонденти Анас аль Шаріф і Мохаммед Крейке, а також оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль і Моамен Аліва.

Незадовго до смерті аль Шарів писав у X про концентровані ізраїльські удари по півдню та сходу міста Газа.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство аль Шаріфа. У повідомленні його називають очільником осередку терористичної організації ХАМАС і відповідальним за проведення ракетних обстрілів ізраїльських цивільних і військових. Інших вбитих журналістів у ЦАХАЛ не згадали.

Минулого місяця Al Jazeera разом з Організацією Обʼєднаних Націй та «Комітетом захисту журналістів» опублікували окремі заяви, в яких попередили про небезпеку для життя аль Шаріфа та закликали до його захисту. Виконавча директорка «Комітету захисту журналістів» Джоді Гінзберг заявила BBC, що ізраїльська влада не змогла надати доказів того, що вбиті нею журналісти були терористами.

За даними «Комітету захисту журналістів», з початку війни в секторі Гази в жовтні 2023 року підтверджена загибель 186 журналістів. У липні цього року BBC, Reuters, AP і AFP опублікували спільну заяву. Медіа висловили «відчайдушне занепокоєння» долею журналістів у Газі, яким, за їхніми словами, дедалі важче прогодувати себе і свої сімʼї.

Що передувало

В інтерв’ю телеканалу Fox News 7 серпня Нетаньягу на запитання, чи Ізраїль візьме під контроль усю прибережну територію, відповів: «Ми маємо такий намір».

Премʼєр каже, що немає мети залишатися там надовго, Ізраїль хоче створити «периметр безпеки» і не прагне керувати цією територією й бути там як урядовий орган.

За словами Нетаньягу, його країна хоче передати територію арабським силам, які б керували територією. Він не уточнив, які саме країни можуть брати участь і як виглядатиме система управління.«Арабські країни підтримають лише те, з чим погодяться самі палестинці», — сказало Reuters джерело в уряді Йорданії, додавши, що безпеку в Газі мають забезпечувати легітимні палестинські інституції.

Представник ХАМАС Осама Хамдан заявив Al Jazeera, що будь-які сили, створені для управління Газою, розглядатимуться як «окупаційні» і пов’язані з Ізраїлем.

ХАМАС у своїй заяві назвав слова Нетаньягу «відвертим переворотом» проти переговорного процесу.

«Плани Нетаньягу з розширення агресії підтверджують, що він прагне позбутися своїх заручників і пожертвувати ними», — йдеться в повідомленні.

Повний контроль над анклавом означатиме, що скасовується рішення 2005 року — коли Ізраїль вивів своїх громадян і військових із Гази, відмовившись від контролю над кордонами, повітряним простором та інфраструктурою.

Праві партії вважають, що через таке рішення ХАМАС зміг отримати владу на виборах 2006 року.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

ХАМАС, який майже два десятиліття керував Газою, але нині контролює лише окремі її райони, наполягає: будь-яка угода має передбачати постійне завершення війни. Ізраїль каже, що угруповання не має наміру виконувати обіцянки відмовитися від влади. Сторони досі не домовились — було декілька раундів перемовин. Палестинський чиновник сказав, що ХАМАС повідомив арабським посередникам: збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, призведе до відновлення переговорів про припинення вогню.