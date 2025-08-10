У США чоловік обстріляв Центр профілактики хвороб. Він вважав, що COVID-вакцина зробила його депресивним і схильним до самогубства
- Ольга Березюк
В американському штаті Джорджія чоловік влаштував стрілянину по штаб-квартирі Центрів із контролю та профілактики захворювань США (СDС) та вбив поліцейського.
Про це пишуть Associated Press та CNN.
Напад стався у пʼятницю ввечері, 8 серпня, в місті Атланта. Стрілянина почалась в аптеці Emory Point CVS на Кліфтон-роуд, яка розташована прямо навпроти головного входу до Центрів контролю та профілактики захворювань.
Стрілець мав на обличчі хірургічну маску, а при собі — два пістолети, гвинтівку, дробовик та два рюкзаки, наповнені боєприпасами. Він відкрив вогонь щонайменше по чотирьох будівлях CDC. У двох будівлях згодом виявили щонайменше 40 кульових отворів, а також декілька у третій будівлі.
На виклик про стрілянину приїхав офіцер поліції округу ДеКалб Девід Роуз. Тоді нападник розстріляв його — 33-річний поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні. У нього залишились двоє дітей та вагітна дружина.
Після тривалої поліцейської операції стрільця знайшли мертвим на другому поверсі аптеки — наразі невідомо, поранили його правоохоронці чи це було самогубство.
Представник правоохоронних органів повідомив AP, що до поліції звернувся чоловік, який впізнав у нападнику свого сина. За його словами, син був засмучений через смерть свого собаки, а також надмірно зосередився на темі вакцини від COVID-19.
Джерела CNN кажуть, що поліція після розмови з членами родини підозрюваного має гіпотезу, що він або був хворий, або вважав себе хворим, і звинуватив у цьому вакцину проти COVID-19.
За даними AP, стрілець звинувачував вакцину від COVID-19 у тому, що вона зробила його депресивним і схильним до самогубства.
Канал наголошує, що стрілянина сталася в той самий тиждень, коли міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді — молодший, який давно критикує вакцинацію проти COVID-19 і має історію поширення дезінформації про вакцини, оголосив про скасування інвестицій у проєкти з мРНК-вакцин на суму пів мільярда доларів.
- Раніше міністр охорони здоровʼя США анонсував, що вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей. Він назвав це «здоровим глуздом і доброю наукою». Пізніше він опублікував доповідь, у якій цитував дослідження, яких не існує, і критикував ліки.
- Кеннеді-молодший — відомий американський конспіролог і антивакцинатор. Він з 2005 року виступає проти вакцин і стверджує, що вони спричиняють аутизм у дітей. Під час пандемії коронавірусу Кеннеді називав вакцини способом заробітку для мільярдерів.