У США чоловік обстріляв Центр профілактики хвороб. Він вважав, що COVID-вакцина зробила його депресивним і схильним до самогубства

Новини

Getty Images

В американському штаті Джорджія чоловік влаштував стрілянину по штаб-квартирі Центрів із контролю та профілактики захворювань США (СDС) та вбив поліцейського.

Про це пишуть Associated Press та CNN.

Напад стався у пʼятницю ввечері, 8 серпня, в місті Атланта. Стрілянина почалась в аптеці Emory Point CVS на Кліфтон-роуд, яка розташована прямо навпроти головного входу до Центрів контролю та профілактики захворювань.

Стрілець мав на обличчі хірургічну маску, а при собі — два пістолети, гвинтівку, дробовик та два рюкзаки, наповнені боєприпасами. Він відкрив вогонь щонайменше по чотирьох будівлях CDC. У двох будівлях згодом виявили щонайменше 40 кульових отворів, а також декілька у третій будівлі.

На виклик про стрілянину приїхав офіцер поліції округу ДеКалб Девід Роуз. Тоді нападник розстріляв його — 33-річний поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні. У нього залишились двоє дітей та вагітна дружина.

Після тривалої поліцейської операції стрільця знайшли мертвим на другому поверсі аптеки — наразі невідомо, поранили його правоохоронці чи це було самогубство.

Представник правоохоронних органів повідомив AP, що до поліції звернувся чоловік, який впізнав у нападнику свого сина. За його словами, син був засмучений через смерть свого собаки, а також надмірно зосередився на темі вакцини від COVID-19.

Джерела CNN кажуть, що поліція після розмови з членами родини підозрюваного має гіпотезу, що він або був хворий, або вважав себе хворим, і звинуватив у цьому вакцину проти COVID-19.

За даними AP, стрілець звинувачував вакцину від COVID-19 у тому, що вона зробила його депресивним і схильним до самогубства.

Канал наголошує, що стрілянина сталася в той самий тиждень, коли міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді — молодший, який давно критикує вакцинацію проти COVID-19 і має історію поширення дезінформації про вакцини, оголосив про скасування інвестицій у проєкти з мРНК-вакцин на суму пів мільярда доларів.