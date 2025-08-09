Помер командир невдалої місії на Місяць «Аполлон-13»

Новини

NASA

Астронавт Джим Ловелл помер у віці 97 років. У 1970 році після аварії він успішно повернув місію «Аполлон-13» на Землю.

Про це пише BBC.

Ловелл також брав участь у програмі «Аполлон-8» і став першою людиною, яка двічі взяла участь у місії на Місяць, але так і не висадилася. У NASA заявили, що він «перетворив потенційну трагедію на успіх» після того, як спробу посадки на Місяць перервав вибух на борту космічного корабля.

NASA

Десятки мільйонів людей спостерігали по телевізору, як Ловелл та двоє інших астронавтів спустилися назад у Тихий океан. Цей момент став одним з найвідоміших в історії космічних польотів. А фраза «Гʼюстоне, у нас проблема» з діалогу між Ловеллом і пілотом Джоном Свайгертом стала всесвітньо відомою. Її неодноразово повторювали в популярній культурі.

Getty Images

У своїй заяві родина Ловелла зазначила: «Нам бракуватиме його непохитного оптимізму, почуття гумору і того, як він змушував кожного з нас відчувати, що ми можемо зробити неможливе. Він був справді єдиним у своєму роді».

Том Генкс, який зіграв Ловелла у фільмі 1995 року «Аполлон-13», назвав астронавта одним з тих, «хто наважується, хто мріє і веде інших туди, куди б ми самі не пішли». Хенкс написав, що численні подорожі Ловелла «здійснювалися не заради багатства чи слави, а тому, що саме такі виклики й живлять сенс життя».