Зеленський ввів нові санкції проти енергетичних структур РФ. Під обмеженнями — дочки «Газпромнафти» і «Росатом»

Ольга Березюк
Президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення санкцій проти 46 фізичних і 305 юридичних осіб. Вони повʼязані з російськими держкорпораціями «Росатом» і «Газпромнафта», працюють на російський військово-промисловий комплекс і допомагають РФ обходити санкції.

Відповідні укази № 594/2025 і № 595/2025 опубліковані на сайті Офісу президента.

Подробиці санкційних пакетів у заяві журналістам розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Синхронізація санкцій

Санкції, введені указом № 594/2025, спрямовані на синхронізацію обмежень із західними партнерами. Під обмеження потрапили 28 людей і 288 юридичних осіб.

Ці санкції охоплюють два головних сектори — енергетику і військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

«Ми вважаємо, що синхронізація санкцій між Україною та ключовими партнерами є критичною для збереження їхньої ефективності. Україна вже повністю — на 100% — синхронізувала санкції США, запроваджені у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня», — наголосив Власюк.

Серед ключових цілей:

Серед конкретних компаній під обмеження потрапили:

«Росатом»

Указ № 595/2025 передбачає введення санкцій проти 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до:

Обмеження ввели, зокрема, проти Микити Константінова — заступника гендиректора й директора з бізнес-розвитку АТ «Концерн «Росенергоатом», який належить «Росатому».

Також під санкціями:

«Ми вважаємо, що розширення санкцій проти «Росатому» і пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням і має бути предметом координації з партнерами. Україна готова до повної синхронізації таких рішень і то подальшого санкційного тиску на російську енергію», — зазначив Власюк.