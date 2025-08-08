У Росії «азовця» засудили до 21 року суворого режиму

Новини

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив бійця «Азову» Владислава Шпака до 21 року увʼязнення в колонії суворого режиму.

Про це пише російська медіа «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду.

Шпака звинувачували за статтями про участь у терористичній спільноті та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Владислав з 2020 року проходив службу в селі Урзуф. У лютому 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну, його разом з побратимами перекинули до Маріуполя. Шпак брав участь в обороні комбінату «Азовсталь», а 17 травня здався в полон за наказом командування.

З оголошених у суді матеріалів не зовсім ясно, чим саме займався Шпак в «Азові». У деяких документах йдеться про те, що він «виконував обовʼязки кулеметника», в інших його називають «помічником гранатометника» і «водієм-розвідником».

Держобвинувач вимагав для «азовця» 19 років суворого режиму. Однак після цього суддя вирішив повернути процес на стадію судового слідства, а на повторних дебатах через тиждень прокурор запросив вже 22 роки.

На запитання, чи відчуває він «після початку військового конфлікту» неприязнь до громадян та влади Російської Федерації, Шпак відповів: «До громадян — ні, до влади — так».