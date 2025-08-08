Німеччина призупинила поставки озброєння Ізраїлю

Новини

Уряд Німеччини припиняє весь експорт зброї, яку Ізраїль може використати для бойових дій в секторі Гази.

Про це повідомляє Spiegel.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що поточні дії Ізраїлю дедалі більше ускладнюють уявлення про те, як можна досягти початкових цілей операції. Він також висловив незадоволення «ще жорсткішим військовим втручання ізраїльської армії» — йдеться про плани повністю захопити місто Газа.

«Федеральний уряд Німеччини залишається глибоко стурбованим тривалими стражданнями цивільного населення в секторі Гази. Запланований наступ ще більше, ніж раніше, покладає на ізраїльський уряд ще більшу відповідальність за їхні потреби», — додав він.

При цьому Мерц підкреслив, що Німеччина досі дотримується позиції, що Ізраїль має право захищатися від терору ХАМАС. Він акцентував увагу на важливості звільнення заручників та роззброєння ХАМАС.

Також німецький канцлер закликав ізраїльський уряд надати повний доступ до зони конфлікту для гуманітарних організацій, структур ООН і недержавних інституцій.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.