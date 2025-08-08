«Транспортний безвіз» між Україною і Молдовою продовжили до 2027 року
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Україна продовжила «транспортний безвіз» для вантажівок із Молдовою ще на два роки — до кінця 2027-го.
Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
За його словами, це важливе рішення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між країнами зріс на 12% — і досяг $1,1 мільярда.
А оскільки країни продовжили «транспортний безвіз» і не повертатимуть дозволів на перевезення, то буде сталість двосторонніх і транзитних перевезень. Це більше можливостей як для українського, так і для молдовського бізнесу.
Молдова для України є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи, резюмував Кулеба.
- З 2022 року Україна також має «транспортний безвіз» із ЄС. Завдяки йому українські товари експортують до Європи значно швидше, адже не потрібно затримуватись на митницях і оформлювати додаткові документи. Експортери можуть оформити транзитні декларації в Україні та безперешкодно їхати з ними до ЄС. Зараз Україна та Євросоюз продовжили дію «транспортного безвізу» до кінця 2025 року.