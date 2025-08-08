Генштаб: РФ за останню добу втратила 7 танків та ще понад тисячу військових

Новини

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 7 серпня, російська армія втратила в Україні ще 1 040 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України за добу знищили сім танків, сім бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 238 дронів оперативно-тактичного рівня та ще 126 одиниць автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).

BBC встановила, скільки 18-річних російських військових загинуло на війні з квітня 2023 року до липня 2025 року. Це 245 солдатів, і це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.