Астронавт NASA Бутч Вілмор йде на пенсію. В останньому польоті він на девʼять місяців застряг на МКС

Астронавт NASA Бутч Вілмор пішов на пенсію після 25-річної карʼєри. В останньому польоті вони разом з астронавткою Суні Вільямс провели девʼять місяців у космосі, коли їхній космічний корабель зіткнувся з технічними проблемами.

Вілмор — капітан ВМС США, відзначений почесними нагородами, який літав на чотирьох різних космічних кораблях. Він служив льотчиком-випробувачем, перш ніж у 2000 році NASA обрало його астронавтом. Загалом за час служби він провів у космосі 464 дні.

Астронавт виходить на пенсію у віці 62 років. Це майже на 20 років більше за середній вік астронавтів, причому кандидатів зазвичай обирають у віці від 26 до 46 років. NASA віддало шану службі Вілмора та високо оцінило його відданість, назвавши її «справді зразковою».

Його останньою місією була участь у першому пілотованому випробувальному польоті космічного корабля Starliner разом із Суні Вільямс минулого року. Польот мав тривати вісім днів, але їхня капсула зазнала технічних проблем, коли наближалася до МКС.

Їм нарешті вдалося зістикуватися після того, як наземний центр управління польотами допоміг їм перезапустити двигуни корабля. Але космічний корабель вважався занадто ризикованим, щоб транспортувати астронавтів додому, і парі довелося чекати на новий рейс, щоб повернутися. Після кількох затримок Вілмор і Вільямс через девʼять місяців повернулися на Землю в капсулі космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

У прощальній промові Вілмор згадав про «ненаситну цікавість», яка штовхала його в космос, водночас не розриваючи звʼязку з домівкою.

«Навіть подорожуючи за межі Землі, я продовжував відчувати красу й важливість світу, що залишився внизу», — сказав астронавт.

Після виходу на пенсію астронавти часто беруть участь у дослідженнях. Вчені відстежують їхнє фізичне і психічне здоровʼя, а також довгостроковий вплив космічних подорожей на організм.