Прокуратура Південної Кореї вимагає ордеру на арешт колишньої першої леді

AP Photo/Ahn Young-joon

Команда спеціального прокурора Міна Чжун Кі 7 липня звернулася з клопотанням про видачу ордера на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap News Agency.

Команда спеціального прокурора заявила, що подала ордер на арешт за звинуваченнями в порушенні законів про ринок капіталу, про політичні фонди та про отримання хабарів за посередництво.

Засідання щодо доцільності видачі ордера має відбутися 12 серпня в Центральному окружному суді Сеула, повідомляють юридичні джерела.

Кім, дружину колишнього президента Юн Сок Йоля, 6 серпня допитали у справі про можливе маніпулювання цінами акцій, втручання у висування кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та отримання хабарів в обмін на сприяння бізнесу Церкви обʼєднання.

Зазначають, що обвинувачення в ордері пов’язані саме з цими справами. Кім, за даними медіа, переважно заперечує висунуті проти неї звинувачення.

Її також допитували через невнесене в декларацію майно — елітне намисто, однак це звинувачення не включили до ордера.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, ордер на арешт видають у разі ризику знищення доказів або втечі підозрюваного.

Команда Міна розслідує загалом 16 кримінальних епізодів, пов’язаних із колишньою першою леді.