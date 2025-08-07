Прокуратура Південної Кореї вимагає ордеру на арешт колишньої першої леді
Артемій Медведок
-
AP Photo/Ahn Young-joon
Команда спеціального прокурора Міна Чжун Кі 7 липня звернулася з клопотанням про видачу ордера на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі.
Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap News Agency.
Команда спеціального прокурора заявила, що подала ордер на арешт за звинуваченнями в порушенні законів про ринок капіталу, про політичні фонди та про отримання хабарів за посередництво.
Засідання щодо доцільності видачі ордера має відбутися 12 серпня в Центральному окружному суді Сеула, повідомляють юридичні джерела.
Кім, дружину колишнього президента Юн Сок Йоля, 6 серпня допитали у справі про можливе маніпулювання цінами акцій, втручання у висування кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та отримання хабарів в обмін на сприяння бізнесу Церкви обʼєднання.
Зазначають, що обвинувачення в ордері пов’язані саме з цими справами. Кім, за даними медіа, переважно заперечує висунуті проти неї звинувачення.
Її також допитували через невнесене в декларацію майно — елітне намисто, однак це звинувачення не включили до ордера.
Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, ордер на арешт видають у разі ризику знищення доказів або втечі підозрюваного.
Команда Міна розслідує загалом 16 кримінальних епізодів, пов’язаних із колишньою першою леді.
- У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу.
- Конституційний суд Південної Кореї 4 квітня усунув Юн Сок Йоля з посади одностайним вердиктом.
- 15 січня 2025 року Юн Сок Йоля затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. 1 серпня експрезидент зірвав допит — він влігся на підлогу в спідній білизні й відмовився виходити з камери.