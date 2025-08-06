WP: Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі. Хоче досягнути мирної угоди

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Президент США Дональд Трамп планує у Білому домі провести зустріч із лідерами Вірменії та Азербайджану — хоче досягнути мирної угоди між двома країнами.

Про це пише The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців у Білому домі.

Президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії 8 серпня прибудуть до Вашингтону для мирних перемовин за участю президента США.

Один із цих посадовців, з яким говорила WP, заявив, що можливо вже в п’ятницю під час зустрічі з Трампом Вірменія й Азербайджан оголосять про мирну угоду. Про плани ще не оголошували публічно.

Минулого місяця лідери обох країн вже проводили мирні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах, однак тоді угоди так і не підписали, попри заяви чиновників на початку року про підготовлений попередній проєкт домовленостей.