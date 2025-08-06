Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Раніше він обіцяв не пускати Україну в НАТО

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Кароль Навроцький 6 серпня склав присягу і вступив на посаду президента Польщі.

Про це пишуть місцеві медіа Wyborcza та Onet.

«Сьогодні нам потрібні великі плани, великі інвестиції, нам потрібно пробудити прагнення польської нації, бо ми більше не можемо бути підсобним господарством наших західних сусідів чи всього ЄС», — сказав Навроцький під час присяги.

Він зазначив, що втілюватиме свою передвиборчу програму «План XXI». Навроцький підкреслив, що виступатиме проти нелегальної міграції та підвищення пенсійного віку, а також підкреслив важливість модернізації польської армії.

Що Навроцький казав про Україну

На початку року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО.

Він критикує чинний уряд Польщі, виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі «несправедливо».

«У мене немає жодного сумніву, що за війну в Україні відповідає Російська Федерація, але водночас — це також результат наївності й дурості європейських політичних еліт», — заявляв він.

Навроцький також казав, що він «розчарований президентом Зеленським з багатьох питань», але попри це він вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів.

«А ми з нації, яка знає, чим закінчуються рішення великих держав без участі сторони, зацікавленої в предметі переговорів», — заявляв він.