Росія вночі вдарила по газовій станції в Одеській області — без газу понад 2 тисячі абонентів

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Getty Images / «Бабель»

Росія в ніч проти 6 серпня вдарила по газовій станції в селі Новосільське Одеської області. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували. Вогонь знищив виробниче обладнання. Наслідки атаки досі ліквідовують. Зараз випускають газ із системи. На місці працюють усі служби.

«І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці», — каже президент.