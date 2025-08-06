РФ атакувала Україну 46 дронами. Були влучання
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У ніч на 6 серпня російська армія атакувала Україну 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО більшість з них знешкодила, але були влучання.
Про це звітують у Повітряних силах.
Цього разу росіяни запускали безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українська ППО знешкодила 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Були влучання 9 безпілотників у трьох місцях, ще в одному місці впали уламки.