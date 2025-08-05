Україна відновлює судноплавство каналом Бистре — його закривали через вибух судна

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Укрінформ

З 6 серпня 2025 року Україна офіційно відновлює прохід каналом Бистре для суден із осадкою до 4,5 м.

Про це повідомляє видання AgroWeek.

Це рішення відкриває нові можливості для судновласників, які раніше зіткнулися з обмеженнями через тимчасове закриття каналу.

За словами експертів, під час закриття каналу Бистре багато судновласників були вимушені підвищувати ціни за перевезення вантажу, щоб компенсувати додаткові витрати. Однак ціни, які пропонували перевізники, виявилися неприйнятними для фрахтувальників. Це спричинило мінімальну активність на ринку укладання угод.

Після відновлення роботи каналу Бистре учасники ринку прогнозують часткове пожвавлення фрахтових перевезень по Дунаю завдяки більш збалансованим умовам для переговорів між продавцями та покупцями.