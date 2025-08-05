Данія, Швеція і Норвегія профінансують американську зброю для України на $500 мільйонів

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Уряди Данії, Норвегії та Швеції підтримали нову ініціативу США і НАТО щодо поставок Україні американського озброєння загалом на $500 мільйонів.

Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони Данії та заявляють на сайтах норвезького уряду й уряду Швеції.

Данія внесе $90 мільйонів, Норвегія і Швеція — $142 мільйони і $275 мільйонів відповідно.

Очікується, що кошти спрямують на закупівлю американських систем протиповітряної оборони та артилерії, зокрема боєприпасів для Patriot. Додаткової інформації про пакети допомоги не розкриватимуть з міркувань безпеки. Подальші деталі щодо закупівлі необхідного американського озброєння узгоджуватимуть у тісній координації з НАТО, США та іншими союзниками.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вважає, що нова ініціатива під егідою НАТО щодо американської зброї для України стане важливим елементом оборонної боротьби країни проти повномасштабного вторгнення Росії.