Стала відома причина пожежі у львівському готелі «Власта»

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Причиною пожежі 4 серпня у львівському готелі «Власта» став вибух батареї електроскутера.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Саме через вибух батареї електроскутера виникла пожежа на восьмому та девʼятому поверхах 12-поверхової будівлі. Площа пожежі сягнула 300 м². Згорів загальний коридор і входи у 23 кімнати.

Крім того, на 8, 10 та 11 поверхах сталося загоряння в кабельних тунелях. До гасіння пожежі залучали 14 одиниць техніки та 70 людей особового складу.

Інцидент минув без жертв. Пожежно-рятувальні підрозділи евакуювали 11 людей — шістьох з них госпіталізували з опіками та отруєннями продуктами горіння.