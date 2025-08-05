У Лозовій зросла кількість загиблих після наймасштабнішого обстрілу міста

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У Лозовій на Харківщині після наймасованішої атаки по місту з початку повномасштабного вторгнення зросла кількість загиблих — померла місцева жителька.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

За його словами, у постраждалої жінки не витримало серце.

Він також додав, що місто атакували з 02:45 до 04:40 — росіяни запустили 34 дрони. Останні з них спрямовували, коли вже працювали екстрені служби.

Окрім жінки, загинув також 55-річний черговий механік одного з залізничних підрозділів.

Поранень різного ступеня та гострої реакції на стрес зазнали 10 людей, серед них — 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру. Вибиті вікна в сусідніх будинках та дитячому садочку.