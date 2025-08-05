У Молдові засудили до 7 років увʼязнення очільницю Гагаузії — вона сприяла фінансуванню політпартії Росією

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Суд у Кишиневі 5 серпня засудив лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул до 7 років позбавлення волі у напівзакритій виправній колонії для жінок. До 6 років увʼязнення також засудили колишню секретарку центрального офісу колишньої партії «Шор» Світлану Попан.

Про це пише місцеве видання News Maker.

У квітні 2024 року Антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Євгенії Гуцул. Її звинуватили у тому, що вона свідомо отримувала гроші на виборчу кампанію та партію «Шор» від організованого злочинного угруповання й була співучасницею цього.

За матеріалами справи, вона разом зі Світланою Попан систематично ввозила до Молдови гроші з Росії.

Це відбувалося між 2019 і 2022 роками, коли Гуцул працювала секретарем у Департаменті моніторингу, планування та контролю партії «Шор», яку згодом визнали неконституційною. Пізніше, за словами прокурорів, гроші інтегрували в діяльність партії.

За іншим звинуваченням, Євгенія Гуцул координувала роботу територіальних відділень партії «Шор» — зокрема, відповідала за виплати учасникам протестів, які партія організовувала біля будівель парламенту, уряду, президента та Генпрокуратури в Кишиневі. Загалом отримала понад 42,5 мільйона леїв.

Такі ж звинувачення висунули і Світлані Попан, колишній секретарці центрального офісу партії. За даними слідства, вона отримала понад 9,7 мільйона леїв від того ж угруповання — на оплату протестів та «конвертних» зарплат для членів територіальних відділень.