Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово відсторонили. Раніше журналісти знайшли в нього маєток за 70 мільйонів гривень

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СХЕМИ / Радіо свобода

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонили від виконання посадових обов’язків.

Про це повідомила Державна митна служба України.

За дорученням премʼєр-міністра Юлії Свириденко Держмитслужба, Міністерство фінансів, НАЗК і правоохоронні органи проводять перевірку Комара. У Держмитслужбі відкрили дисциплінарне провадження з відстороненням Комара від виконання посадових обов’язків.

Розслідування щодо Анатолія Комара

Проєкт «Схеми» 1 серпня опублікував розслідування про Комара.

Журналісти зʼясували, що у 2021 році Анатолій Комар став власником апартаментів вартістю 3,7 мільйона гривень в елітному ЖК «Бульвар фонтанів» у центрі Києва.

«Схеми» наголошують, що заощаджень з офіційної зарплати Комара на цю нерухомість не вистачило б. Сам чиновник у своїй декларації вказав, що того року два мільйони гривень його дружині подарувала її мати, а ще майже три мільйони — бабуся, якій на той час був 91 рік.

Водночас мешкає родина Комара не в цій квартирі. У 2020 році вони переїхали в житловий комплекс комфорт-класу на березі Дніпра в Києві. Нерухомість того року тут придбав батько дружини Анатолія Комара — Сергій Гладков. Це дві сусідні квартири загальною площею 138 м² і два паркомісця.

Тоді ж тесть купив 20 соток землі в селі Вишеньки під Києвом — у котеджному містечку із закритою територією «Приватний садівник». Наразі там завершують зводити маєток.

«Схемам» вдалося отримати детальний кошторис цього будівництва. За їхніми підрахунками, перші два етапи будівництва обійшлись у 48 мільйонів гривень. Загалом же маєток під ключ обійдеться в 70 мільйонів гривень.

Журналісти припускають, що маєток будується саме для Комара. Перша причина — з 2020 року Анатолій Комар регулярно користується столичним майном, оформленим саме на тестя.

Друга — в один день і час із Сергієм Гладковим земельну ділянку прямо по сусідству купила й дружина багаторічного менеджера великої енергетичної компанії VS Energy Миколи Лавренка. Обидві угоди з різницею в 15 хвилин посвідчував той самий нотаріус.

Комар працював радником у компанії VS Energy в період між службою в СБУ та посадою в Енергетичній митниці. У 2023 році VS Energy потрапила під санкції РНБО через зв’язки з Росією, а Лавренко залишив компанію. Хоч і він, і Комар вже там не працюють, вони, як встановили «Схеми», продовжують спільно проводити дозвілля.

На роботу Анатолій Комар їздить на «мерседесі» S класу. Ця машина не у власності родини, її дружина Комара орендує в приватної компанії — як зазначено в його майновій декларації. Комар відмовився вказувати, скільки платить за оренду, але журналісти зʼясували, що ринкова вартість оренди саме такого автомобіля — у цій комплектації, 2018 року випуску — $6 тисяч на місяць.

Крім того, як встановили «Схеми», неповнолітня донька Анатолія Комара мешкає за кордоном, де навчається в престижних платних освітніх закладах. У травні 2023 року вона поширила світлину з випускного в Pascal English School Lefkosia — приватної школи на Кіпрі. Того року вартість навчання і проживання там становила €30 тисяч.

Також на основі соцмереж доньки Комара журналісти припустили, що наразі вона навчається у Kingʼs College London. Вартість навчання в цьому престижному коледжі для іноземних студентів на однорічній програмі становить близько £26 тисяч на рік. На запитання журналістів Комар відповів, що навчання доньки оплачує її хрещений.