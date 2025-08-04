Китай відкидає вимоги США припинити купівлю нафти в Росії та Ірану

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U.S. Department of Agriculture / Flickr

Китай та США у Стокгольмі 28–29 липня провели дво­денний раунд торговельних переговорів та досягнули згоди в більшості питань — включно із тарифами на технології та критичні мінерали. Однак Китай однозначно відмовився поступитися в питанні закупівель нафти в Росії та Ірану, попри погрозу введення США 100% мита.

Про це пише Associated Press.

Таким чином, хоча сторони і просунулися в торговельній угоді, розбіжності з приводу імпорту нафти залишаються принциповими.

МЗС Китаю у відповідь на погрозу США запровадити 100% мита заявило, що «країна завжди забезпечуватиме свою енергетичну безпеку у спосіб, що відповідає національним інтересам». У заяві також наголосили, що «примус і тиск ні до чого не приведуть».

Ця жорстка риторика прозвучала на тлі загального оптимізму між Пекіном і Вашингтоном щодо можливої торговельної угоди. Водночас це демонструє, що Китай готовий до жорсткої позиції, коли йдеться про зв’язок торгівлі з енергетикою та зовнішньою політикою, особливо в діалозі з адміністрацією Трампа.

31 липня міністр фінансів США Скотт Бессент назвав китайців «жорсткими» переговорниками, але зазначив, що їхній опір не зупинив переговорного процесу. «Я вважаю, що в нас є всі передумови для угоди», — сказав він в ефірі CNBC.

США прагнуть обмежити продаж нафти з Росії та Ірану, оскільки це одне з головних джерел доходів для обох країн. За оцінками EIА, у 2024 році близько 80–90% іранського експорту нафти надходило саме до Китаю. Щодня Китай імпортує понад 1 мільйон барелів іранської нафти, що суттєво підтримує його економіку.

Коли в червні Іран пригрозив перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США по ядерних об’єктах, Китай виступив проти закриття цього критичного нафтового маршруту, демонструючи свою стратегічну зацікавленість у стабільності поставок.

Також Китай є важливим покупцем російської нафти, хоча поступається Індії за обсягами морських поставок. У квітні, за даними KSE Institute, імпорт російської нафти до Китаю зріс на 20% — до понад 1,3 млн барелів на добу.