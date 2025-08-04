Спецпредставник США Віткофф може приїхати в РФ цього тижня — за кілька днів до встановленого Трампом дедлайну для припинення вогню

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може відвідати Росію вже цього тижня 6 або 7 серпня.

«Я думаю, що наступного тижня, у середу чи четвер, [Віткофф] може поїхати до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили його зустрітися, тож побачимо, що буде», — сказав він.

Трамп додав, що зараз Стів Віткофф зосереджений на Газі, щоб забезпечити людей їжею. Трамп також укотре прокоментував імовірність санкцій проти РФ.

«Санкції будуть, але, схоже, вони досить добре їх уникають. Вони хитрі персонажі, і вони досить добре уникають санкцій, тож побачимо, що буде», — сказав президент США.

Трамп 29 липня заявив, що Вашингтон введе нові мита й вторинні санкції проти Росії впродовж десяти днів, якщо Москва не домовиться з Україною про припинення вогню. Тобто РФ має дедлайн до 8 серпня.

Перед цим американський президент неодноразово висловлював розчарування тим, що лідер РФ відмовляється погодитися на припинення вогню і продовжує атакувати Україну.