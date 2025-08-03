Зеленський ввів санкції проти капітанів російського тіньового флоту

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marinetraffic.com

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня ввів санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Під санкції потрапили 94 людини і пʼять компаній.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Відповідний указ № 578/2025 уже опублікували на сайті Офісу президента.

«Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційних пакети. І перший пакет уже сьогодні застосований — санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій», — сказав Володимир Зеленський.

У санкційний список, крім росіян, також занесли громадян Пакистану, Грузії, Китаю, Індії, Ірану, Мʼянми, Бангладешу.

Підприємства — це російські компанії, які займаються морськими перевезеннями нафти, логістикою та обслуговуванням танкерного флоту. Мова про:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Арго Танкер Групп»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромнєфть Шиппінг»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКФ ЕКО»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКФ Прирозломне»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКФ ТМ».

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У 18-му пакеті санкцій ЄС, який ухвалили 18 липня цього року, блок знизив ціни на російську нафту до $45 за барель. До рішення також приєдналась Велика Британія.