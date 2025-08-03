Повітряні сили: ППО за ніч збила або подавила 61 ціль
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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У ніч на 3 серпня Сили ППО збили або подавили 61 повітряну ціль — дрони й ракету. Усього Росія запустила 83 цілі.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ось чим атакували російські окупанти Україну:
- 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- однією балістичною ракетою «Іскандер-М»;
- пʼятьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400;
- однією крилатою ракетою Х-22.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили ППО збили або подавили 60 дронів Shahed і дронів-імітаторів різних типів, одну балістичну ракету «Іскандер-М».
Є влучання шести ракет та 16 БпЛА у восьми місцях, уламки впали у двох локаціях.