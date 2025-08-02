НАБУ і САП викрили корупційну схему на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ (оновлено)

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро.

Наразі затримали чотирьох людей порядком статті 208 КПК. Правоохоронці анонсували, що деталі згодом з’являться на офіційних ресурсах антикорупційних органів.

Оновлено. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію. Стосовно цього розпочали службове розслідування.

Також у Нацгвардії створили Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю, яке має «унеможливити зловживання зсередини», додав Клименко. За його словами, команду фахівців, які пройшли відбір «за критеріями доброчесності й професійної придатності», уже формують.

Президентський законопроєкт про НАБУ і САП

31 липня Володимир Зеленський підписав проєкт № 13533 про посилення повноважень НАБУ і САП. Документ № 13533 скасовує низку норм, які внесли в попередній законопроєкт № 13414. Зокрема, скасовується підпорядкування САП генеральному прокурору. Відомство підпорядковуватиметься окремому керівнику та його заступникам.

Генеральному прокурору заборонили доручати досудове розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншим органам.

Генпрокурору також забороняється давати письмові вказівки підрозділам детективів і внутрішнього контролю НАБУ чи прокурорам САП.

Також документ передбачає, що працівники НАБУ, САП, Бюро економічних розслідувань, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі на предмет вчинення дій на користь Росії. Проводити їх мають підрозділи внутрішнього контролю цих органів.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону таку саму перевірку працівників має провести Служба безпеки України.

Також співробітникам НАБУ забороняють виїзд за кордон на час воєнного стану, окрім службових поїздок.