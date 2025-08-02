Уряд оновив план реформ, необхідних для фінансування від ЄС

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Уряд України 1 серпня ухвалив рішення внести зміни до плану України для Ukraine Facility — це план, за яким Україна отримує європейське фінансування.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Він наголосив, що настав час актуалізувати зобовʼязання за цим планом. Зокрема, адаптувати строки: деякі з них подовжити, інші — скоротити, а також додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків.

Міністр підкреслив, що можливість внесення змін до плану обговорювали з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility.

«Важливо, що обсяг і зміст наших зобовʼязань перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були. Ми надалі будемо виконувати план відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від ІІІ кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні цього плану», — додав Соболев.

За його словами, до кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС, і це завершить формалізацію процесу.