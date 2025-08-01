Губернатор Флориди проголосив День Галка Гогана — у штаті приспустили прапори

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Рон де Сантіс, губернатор американського штату Флорида, проголосив 1 серпня 2025 року Днем Галка Гогана. Професійний рестлер помер 24 липня від серцевого нападу у віці 71 року.

Про це йдеться в заяві де Сантіса, оприлюдненій на його офіційному сайті.

«На знак вшанування життя і спадщини» рестлера посадовець наказав у пʼятницю приспустити прапори США і Флориди на будівлі Капітолія штату в місті Таллагассі, а також на всіх місцевих і державних установах, обʼєктах і територіях округу Пінеллас.

«Його яскрава особистість залишиться в пам’яті, адже «Галкстер» був іконою для багатьох, хто виростав у 80-х і 90-х роках, а також для нинішнього покоління. Він був справжнім флоридцем до самих кісток», — пише Рон де Сантіс.

Як пише The Hill, Зірка WWE, справжнє ім’я якого Террі Боллеа, виступав на з’їзді Республіканської партії в червні. Його смерть викликала хвилю співчуття з боку лідерів партії, включно з президентом Дональдом Трампом.

«Галк Гоган повністю уособлював дух MAGA — він був сильним, витривалим, розумним і водночас мав велике серце. Він розважав фанатів з усього світу, і його культурний вплив був по-справжньому масштабним», — писав Трамп у соцмережі Truth Social.

Віцепрезидент Джей ді Венс назвав рестлера «великою американською іконою».

«Останній раз, коли ми бачилися, ми домовилися, що наступного разу обов’язково вип’ємо пива разом. Наступного разу вже доведеться на тому світі, друже», — поділився він у соцмережі X.