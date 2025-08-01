Колишня віцепрезидентка США Гарріс взяла паузу в політиці
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що тимчасово відходить від політичної діяльності, назвавши систему «зламаною».
Про це пише The Hill.
Після кількох місяців зникнення з національного медійного простору Гарріс з’явилася на сцені разом із ведучим The Late Show Стівеном Колбертом у своєму першому після інавгурації президента Трампа інтерв’ю. Вона прийшла, щоб презентувати свою майбутню книгу «107 днів», яка описує її спонтанну президентську кампанію.
Попри чутки про можливу участь у президентських виборах 2028 року, колишня кандидатка від Демократичної партії заявила, що не буде балотуватись на посаду губернатора Каліфорнії.
«Я не хочу повертатись у цю систему. Вона зламана. Я хочу подорожувати країною. Хочу слухати людей. Хочу з ними розмовляти. І не хочу, щоб це було з розрахунком, ніби я прошу їхній голос», — розповіла вона.
Гарріс, яка раніше також була сенаторкою, зізналася, що місяцями уникала новин після своєї поразки на президентських виборах.
«Я просто не фанатка самокатування», — пожартувала вона.
- Гарріс балотувалась на виборах президента США у 2024 році від демократів замість Джо Байдена, який після невдалих дебатів із Трампом потрапив під шквал критики й тиску з боку лідерів і донорів Демократичної партії й вирішив вийти з президентської гонки.
- До того вона обіймала пост віцепрезидентки при президенті Байдені з 2020 по 2024 рік.