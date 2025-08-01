Убивства та жорстоке поводження з цивільними в Бучі: ще двом солдатам РФ повідомили про підозру
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Офіс генпрокурора України повідомив про підозру ще двом російським солдатам, які причетні до вбивства і жорстокого поводження з мирними мешканцями під час окупації Бучі Київської області у 2022 році.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Ідеться про розвідника-снайпера 234 десантно-штурмового полку, який увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки «Вінторєз».
Також підозру повідомили старшому стрільцю-саперу того ж підрозділу. Він, побачивши жінку на вулиці, почав стріляти біля її ніг. За словами Кравченка, він робив це «регочучи й знущаючись».
- Наступаючи на Київ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь і Гостомель, щоб оточити та взяти в облогу Київ із заходу. ЗСУ відновили контроль над Бучею 31 березня 2022 року.
- Загалом під час окупації російські загарбники скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів і убили більш ніж 1 700 цивільних.