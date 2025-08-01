Трамп назвав дії Росії «огидними» та пообіцяв нові санкції через атаку росіян по Києву

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Президент США Дональд Трамп висловив гнів стосовно Росії після її атаки по Києву в ніч проти 31 липня. Він назвав дії Росії «огидними» та пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.

Про це Трамп заявив на пресконференції.

«Росія, я вважаю, що те, що вони роблять, огидно[...]. Я вважаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гинуть [...], росіяни гинуть, українці гинуть», — сказав Трамп журналістам у Білому домі 31 липня.

Він сказав, що Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти Росії. Але додав, що не знає, чи турбують санкції Путіна.

Також американський президент заявив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф вирушить до Москви після поїздки до Ізраїлю, де він обговорює ситуацію в секторі Гази з ізраїльськими чиновниками.