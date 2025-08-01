Трамп назвав дії Росії «огидними» та пообіцяв нові санкції через атаку росіян по Києву
- Автор:
- Олександр Булін
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Президент США Дональд Трамп висловив гнів стосовно Росії після її атаки по Києву в ніч проти 31 липня. Він назвав дії Росії «огидними» та пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.
Про це Трамп заявив на пресконференції.
«Росія, я вважаю, що те, що вони роблять, огидно[...]. Я вважаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гинуть [...], росіяни гинуть, українці гинуть», — сказав Трамп журналістам у Білому домі 31 липня.
Він сказав, що Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти Росії. Але додав, що не знає, чи турбують санкції Путіна.
Також американський президент заявив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф вирушить до Москви після поїздки до Ізраїлю, де він обговорює ситуацію в секторі Гази з ізраїльськими чиновниками.
- 14 липня Трамп висловив розчарування тим, що лідер РФ відмовляється погодитися на припинення вогню, й оголосив про хвилю поставок зброї Україні, включно із зенітно-ракетними комплексами Patriot. Він також пригрозив подальшими санкціями проти Москви, якщо мирної угоди не досягнуть протягом 50 днів.
- 28 липня Трамп знову заявив, що розчарований Путіним і сказав, що скорочує терміну для закінчення війни до 10—12 днів. Американський президент хоче побачити перемирʼя в Україні до 8 серпня.