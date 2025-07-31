Депутата із Запорізької області підозрюють у передачі росіянам врожаю на 56 млн гривень

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Василівська окружна прокуратура повідомила про підозру депутату Кам’янсько-Дніпровської міської ради від ОПзЖ у співпраці з представниками російської адміністрації під час окупації району.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що до початку повномасштабного вторгнення підозрюваний обіймав керівну посаду у фермерському господарстві.

В липні – серпні 2022 року, коли район був під окупацією, чоловік без дозволу власника господарства передав Росії майже 24 тисячі тонн сільськогосподарської продукції зі складів ферми, кажуть у прокуратурі. Експерти оцінили збитки підприємства в понад 56 мільйонів гривень.

Чоловіку оголосили підозру в колабораціонізмі та розтраті майна під час воєнного стану. Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

У вересні 2024 року The Wall Street Journal писала, що Росія продала краденого зерна з окупованих територій України майже на мільярд доларів.

Автор: Артемій Медведок