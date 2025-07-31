Через російську атаку по Києву постраждали кіностудія Довженка та ісламський культурний центр

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Внаслідок масованої атаки армії РФ у ніч проти 31 липня отримали пошкодження будівлі Національної кіностудії імені Олександра Довженка та Київського ісламського культурного центру.

Про це повідомили в Держкіно та МЗС.

Зокрема, пошкоджені виробничі приміщення кіностудії та частково — приміщення готелю.

Вибухова хвиля вибила майже 90 вікон. У Держкіно кажуть, що це наймасштабніші руйнування кіностудії від початку повномасштабного вторгнення.

У приміщенні Київського ісламського культурного центру при одній зі столичних мечетей повибивало вікна.